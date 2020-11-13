РИАМО - 13 ноя. За сутки в столице выявили 5974 случая коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в городе зафиксировали 497 516 случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб Москвы.

После прохождения лечения от Covid-19 в Москве за сутки выздоровели 4219 пациентов, общее число выздоровевших составляет 358 924 человека.

За минувшие сутки в мегаполисе умерли 70 пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии скончались 7643 человека.

По России за сутки зарегистрировали 21 983 случая заражения коронавирусом, при этом 25% новых пациентов не имеют клинических проявлений болезни. Зафиксировано 411 летальных случаев, выздоровели 18 735 человек.

Всего с начала пандемии в РФ зафиксировали 1 880 551 случай заражения Covid-19. Умерли 32 443 человека, выздоровели 1 406 903 пациента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 2,5-3 миллионов жителей столицы уже переболели коронавирусной инфекцией. Однако этого еще недостаточно, чтобы создать устойчивую прослойку, которая гасила бы развитие пандемии.

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Текстовая трансляция

13 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 21 983 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 760 больных. В Москве - 5 974.

- Онлайн‑обучение помогло сдержать рост заболеваемости Covid‑19 среди школьников в Москве. Благодаря принятым мерам удалось предотвратить заболевание 5 тысяч школьников.

- В Москве за минувшие сутки умерло 70 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7643 человека.