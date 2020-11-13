РИАМО - 13 ноя. Движение поездов на Рижском направлении Московской железной дороги и МЦД-2 вводится в график после задержек, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

Ранее на перегоне Тушино – Подмосковная в пути был остановлен пригородный поезд №6208 Новоиерусалимская – Подмосковная. Состав уже отбуксировали. Из-за этого было задержано несколько поездов.

«Движение на МЦД-2 и Рижском направлении вводится в график. Ранее по техническим причинам было задержано несколько поездов, на данный момент их количество сокращается», - говорится в сообщении.

Центральная ППК совместно с МЖД работает над восстановлением графика движения электричек.