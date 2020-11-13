РИАМО – 13 ноя. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что темпы распространения коронавируса снизятся, когда у трети населения появится иммунитет, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что на снижение заболеваемости также влияет соблюдение мер профилактики.
Россия первой в мире создала вакцину против новой коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник V», разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, зарегистрировали в Минздраве 11 августа 2020 года.
В октябре регистрацию прошла вторая российская вакцина против Covid-19 - «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».
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13 НОЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 21 983 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 760 больных. В Москве - 5 974.
- Онлайн‑обучение помогло сдержать рост заболеваемости Covid‑19 среди школьников в Москве. Благодаря принятым мерам удалось предотвратить заболевание 5 тысяч школьников.
- В Москве за минувшие сутки умерло 70 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7643 человека.
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