РИАМО – 13 ноя. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что темпы распространения коронавируса снизятся, когда у трети населения появится иммунитет, сообщает РИА Новости.

«Темпы распространения инфекции начнут снижаться, когда у трети населения появится коллективный иммунитет. Серьезное влияние на циркуляцию вируса окажет и поствакцинальный иммунитет», - сказал Горелов.

Он отметил, что на снижение заболеваемости также влияет соблюдение мер профилактики.

Россия первой в мире создала вакцину против новой коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник V», разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, зарегистрировали в Минздраве 11 августа 2020 года.

В октябре регистрацию прошла вторая российская вакцина против Covid-19 - «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».​

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13 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 21 983 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 760 больных. В Москве - 5 974.

- Онлайн‑обучение помогло сдержать рост заболеваемости Covid‑19 среди школьников в Москве. Благодаря принятым мерам удалось предотвратить заболевание 5 тысяч школьников.

- В Москве за минувшие сутки умерло 70 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7643 человека.