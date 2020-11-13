РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 ноя. С начала текущего года на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» было выявлено и пресечено 13 фактов дачи взятки сотрудникам Госавтоинспекции, говорится в сообщении пресс-службы отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Ежегодно к уголовной ответственности привлекаются водители, которые, рискуя своей свободой, осознанно идут на преступление, пытаясь уйти от административной ответственности, тем самым провоцируя коррупцию в органах внутренних дел.

«С начала 2020 года на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» было выявлено и пресечено 13 фактов дачи взятки сотрудникам Госавтоинспекции. Участникам дорожного движения следует воздержаться от передачи сотрудникам ГИБДД незаконного денежного вознаграждения за неправомерное освобождение от административной ответственности. И дающий взятку, и берущий привлекаются к уголовной ответственности по статьям 290 и 291 УК РФ», - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД, согласно действующему законодательству, при общении с участниками дорожного движения используют персональные видеорегистраторы, предназначенные для круглосуточной автономной фото-, аудио- и видеофиксации окружающей обстановки в зоне несения службы сотрудников, а также для фиксации административных правонарушений, преступлений и происшествий.

Лица, использующие аудио- и видеосъемку не должны забывать, что существует ряд ограничений, касающийся распространения полученных в ходе общения сотрудника и водителя видео- и аудиоматериалов.

Размещение в интернете видеозаписей, сделанных участниками дорожного движения или сотрудниками ГИБДД, в которых фигурируют персональные данные, при этом они доступны для просмотра неопределенному кругу лиц, будет являться нарушением норм статьи 152.1 ГК РФ, а также Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года.