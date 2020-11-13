РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 ноя. Жителей Подольска приглашают принять участие во Всероссийской молодежной акции по сбору вторсырья RecycleIt_On в рамках программы «Разделяй с нами», которая стартовала в пятницу, сообщается на сайте администрации округа.

В преддверии Всемирного дня вторичной переработки, который традиционно отмечают 15 ноября, стартует четвертая волна молодежной акции по сбору вторичного сырья RecycleIt_On в рамках программы «Разделяй с нами». До 26 ноября организаторы выберут команду-победителя по количеству собранного вторичного сырья. Победителей наградят поездкой на слет Ассоциации «зеленых» вузов России, всех участников акции - электронными сертификатами.

«В 2020 году акция пройдет в онлайн-режиме. Каждому участнику RecycleIt_On предлагают собрать в домашних условиях вторсырье: макулатуру, пластик, изделия из стекла или металла и так далее и передать отсортированные отходы на переработку в период с 13 по 20 ноября», - говорится в сообщении.

Для участия в акции необходимо набрать команду до 10 человек. Каждому члену команды собрать вторсырье и передать его на переработку в любой принимающий пункт, а также выложить пост-отчет с количеством собранного и подтверждающей фотографией в социальных сетях с хештегом #RecycleIt_On. Капитану опубликовать общий отчет в соцсетях со ссылками на посты каждого участника команды и заполнить итоговую анкету.

Акция RecycleIt_On проводится Ассоциацией «зеленых» вузов России в рамках проекта «Разделяй с нами» Coca-Cola в России при поддержке движения ЭКА и фонда «ЭРА».

«В 2020 году многие мероприятия переходят в онлайн-режим, однако решение проблемы отходов нельзя ставить на паузу. Для нас важно поощрить тех студентов, которые продолжают сортировать мусор, и включить в этот процесс новых участников, особенно из регионов, где еще слабо развита инфраструктура для раздельного сбора», - сказала координатор Общероссийской программы «Зеленые вузы России» Екатерина Олейник.

Менеджер по устойчивому развитию Coca-Cola HBC Россия Александр Горбачев отметил, что акция проходит уже четвертый год и каждый раз показывает живой интерес студентов к теме сортировки и переработки отходов.

«Мы рады, что с каждым годом студентов, сортирующих отходы, становится все больше. Они не только участвуют, но и вдохновляют окружающих, показывая, что сдавать вторсырье на переработку - это норма», - заключил Горбачев.

Страница акции: http://greenuniversity.ru/united-days/.