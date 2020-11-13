элекРИАМО - 13 ноя. Задержка в движении пригородных поездов произошла на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 «Курско-Рижский» по техническим причинам, сообщается на сайте Московской железной дороги.

«По технической причине на перегоне Тушино – Подмосковная в пути был остановлен пригородный поезд №6208 Новоиерусалимская – Подмосковная. В связи с этим на Рижском направлении и МЦД-2 в пути задерживаются пригородные поезда», - говорится в сообщении.

В настоящее время остановленный поезд отбуксировали. Железнодорожники принимают необходимые меры по сокращению опоздания задержанных электричек.