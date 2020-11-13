РИАМО - 13 ноя. Власти Москвы планируют повысить безопасность передачи данных МВД и другим силовым структурам из системы распознавания лиц, на эту задачу могут потратить 237 миллионов рублей, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

Соответствующий тендер разместило АО «Электронная Москва». Так, исполнителю нужно будет создать компоненты защиты для аппаратно-программного комплекса видеодетектирования и формирования индексных данных.

«Из документации лота следует, что мэрии требуется в течение трех месяцев получить сервисы и решения для защиты системы распознавания лиц от несанкционированного доступа и утечек», — говорится в материале.

Исполнителю нужно будет провести аудит системы и обнаружить уязвимости, найти решения для защиты от несанкционированного доступа, для криптографической защиты и для других задач по повышению безопасности.

Благодаря системе распознавания лиц за 9 месяцев в Москве задержали 3,4 тысячи человек.

Управляющий партнер Digital Rights Center Саркис Дарбинян отметил, что, если судить по техническому заданию тендера, защита, которую нужно создать, будет работать при передаче данных из системы силовым структурам.