Для многих 2020 год выдался непростым. Врачи говорят, что справляться со стрессом с помощью еды – не лучшее решение. Однако если подходить к этому вопросу с умом и выбирать блюда, приносящие радость и пользу для организма, то почему бы и не попробовать. К тому же приближаются новогодние праздники – повод научиться готовить что-то новенькое. РИАМО и книжная сеть «Читай-город» составили подборку кулинарных книг с рецептами для веганов, мясоедов и любителей сладкого от популярных фуд-блогеров и шеф-поваров.

Катя Иващенко «Что на ужин? Простые рецепты на каждый день»

сайт "Читай-города"

Благодаря книге «Что на ужин? Простые рецепты на каждый день» фуд-блогера, создательницы кафе Fika, шеф-кондитера пекарни «Сахар» и участницы кулинарного шоу «МастерШеф» Кати Иващенко любой сможет приготовить интересные блюда для вечерней трапезы, будь она романтическая, семейная, деловая или даже праздничная. В издании собраны простые и проверенные рецепты довольно интересных блюд – хрустящей курицы с фасолью, лосося в апельсиновой глазури, кокосового риса, пасты с креветками, вялеными томатами и сливками, шоколадного кекса с грушей, тирамису с малиной и многих других. Книга дополнена вдохновляющими и аппетитными фотографиями.

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Сборник «FOODSTAGRAM: лучшие блюда от фуд-блогеров»

сайт "Читай-города"

В сборник «FOODSTAGRAM: лучшие блюда от фуд-блогеров» вошли рецепты Агнии Ординцовой, Ирины Дегтяревой, Оксаны Березовиковой, Регины Лукмановой и Юлии Глывы. В книге собраны простые в приготовлении блюда с доступными ингредиентами. Например, читатели с легкостью смогут сделать острые крылышки, эчпочмак, хачапури по-аджарски, «ленивую» пиццу, чизкейк, пасхальный кулич и не только. Издание дополнено советами и лайфхаками по кулинарии и фуд-фотографии.

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Алена Макеева «Вкусный ЗОЖ. Лайфхаки и рецепты»

сайт "Читай-города"

«Вкусный ЗОЖ. 50 полезных привычек на каждый день. Лайфхаки и рецепты» – это не просто кулинарный сборник, а проводник в мир правильного питания. В книге Алены Макеевой, помимо рецептов от известных шеф-поваров и самого автора, представлена информация, посвященная соотношению белков, жиров и углеводов, перекусам, глютену, отказу от продуктов животного происхождения, сну, консервантам, суперфуду, алкоголю и другим интересным вещам. Также издание содержит бесценные советы и лайфхаки от фитнес-тренеров и популярных блогеров.

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Лиза Глузская «Из кухни с любовью! Как приготовить счастье по рецепту»

сайт "Читай-города"

Лиза Глузская – известный фуд-блогер с более чем 40-тысячной аудиторией в Instagram. В своей книге «Из кухни с любовью! Как приготовить счастье по рецепту» девушка собрала около полусотни рецептов популярных блюд. Среди них – салаты, закуски, гарниры, супы, горячее, десерты и выпечка, соусы и заправки. Салат «Нисуаз» с соусом собственного приготовления – на первое, том ям – на второе, курица в пиве или мидии в винном соусе – на третье, тирамису – на десерт. Это лишь один из сотни вариантов, как может выглядеть ваш обед благодаря новым знаниям.

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Ника Белоцерковская «#мясомясо»

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Сборник «#мясомясо»Ники Белоцерковской – это 264 страницы с рецептами блюд из мяса, иллюстрациями и советами от лучших мастеров этой сферы. Основная особенность издания – DVD-диск. Он входит в состав книги. На нем известные итальянские и французские повара во главе со знаменитым мясником Дарио Чеккини наглядно демонстрируют процесс приготовления почти 30 блюд – как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

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Марика Кравцова «Книга счастливых рецептов»

сайт "Читай-города"

Марика Кравцова – российская телеведущая, дизайнер одежды, бывшая российская топ-модель, основательница портала о здоровом питании diet-light.ru. На блог девушки в Instagram подписаны 138 тысяч человек. Название ее кулинарного сборника – «Книга счастливых рецептов» – говорит само за себя: в нем собраны уютные и вдохновляющие блюда и напитки для поднятия настроения. Это, например, каша с киноа и шоколадом, шакшука, оладьи со шпинатом, зеленый смузи, чатни из абрикосов и томатов, паста из артишоков, кинотто с грибами, домашняя нутелла, полезный твикс и многое другое.

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Таня Романцевич «Кулинарим с Таней. Лучшие рецепты»

сайт "Читай-города"

С помощью сборника Татьяны Романцевич «Кулинарим с Таней. Лучшие рецепты» вопрос о том, что подать к чаю, решится сам собой. В книге собраны рецепты сладостей на все случаи жизни – когда приближается праздник, когда ожидаются гости или просто хочется чего-нибудь вкусненького. Для приготовления блюд по руководству Романцевич – тортов, пирожных, печенья, пирогов, дрожжевой выпечки, десертов, кексов или закусок – не потребуются экзотические ингредиенты.

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Елизавета Малева «Fish и не только»

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Елизавета Малева – фуд-блогер и настоящий рыбоголик. Автор в своем сборнике «Fish и не только. Кулинарное путешествие по морям и океанам без виз» делится рецептами незаурядных блюд из рыбы и морепродуктов, которые можно найти в ближайшем супермаркете. Среди них: кальмары на гриле с голландским соусом, скумбрия в беконе с гарниром из зеленого горошка, мидии «Кровавая Мэри», суп из сибаса в духовке, чаудер с копченой рыбой, яйца по-шотландски из трески, караси с битыми огурцами, пирожки с судаком в слоеном тесте и не только. Все процессы приготовления в книге описаны настолько подробно, что с ними справятся даже начинающие кулинары.

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Нина и Ульяна Тарасовы «А у нас есть печеньки»

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Нина Тарасова – кондитер международного класса и популярный фуд-блогер. С помощью книги «А у нас есть печеньки» читатели смогут приготовить более 40 разновидностей любимого десерта. Сборник делится на три части – в первой описаны простые рецепты, во второй речь идет о несладком печенье, третья посвящена высокому кондитерскому искусству. Что подать к чаю – печенье с пармезаном, маслинами и вялеными томатам или бискотти с конфитюром – решать именно вам! Издание дополнено вдохновляющими и «вкусными» фото.

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Лора Райт «Первый росток»

сайт "Читай-города"

Повар Лора Райт – автор популярного кулинарного блога The First Mess, а ее дебютный сборник «Первый росток. Яркие веганские рецепты для правильного сезонного питания» – настоящий портал в мир растительной пищи. В книге собрано порядка 120 рецептов блюд, приготовленных из продуктов, которые даровала человечеству сама природа. Читателей ждут семь разделов с уникальными подборками: утро и завтраки, супы и рагу, салаты и заправки, большие порции, овощи и крупы, энергетические напитки и небольшие батончики, десерты и маленькие лакомства.