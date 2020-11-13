РИАМО - 13 ноя. Полицейские раскрыли кражу колес с автомашины в Сергиево-Посадском округе, по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний местный житель, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник в ночное время приехал на неохраняемую стоянку в районе проспекта Красной Армии, поднял домкратом машину отечественного производства и похитил четыре колеса на литых дисках», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники задержали подозреваемого по месту жительства. Задержанный пояснил, что похитил колеса для своего транспортного средства, на котором они сейчас и установлены», – добавила Петрова.

В настоящее время похищенное имущество возвращено владельцу.