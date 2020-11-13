РИАМО - 13 ноя. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова готова оказать помощь четырем девочкам, которые получили ожоги в результате прорыва теплотрассы в Дзержинском.

Инцидент произошел 12 ноября на Томилинской улице. Из-за прорыва трубы с горячей водой образовалось паровое облако, вода высокой температуры полилась по улице. Поток воды задел четырех девочек от 10 до 12 лет, с ожогами ног их доставили в больницу.

«Мы на связи с администрацией города, с родителями. Готовы оказать любую помощь», - написала Мишонова в Instagram.

По ее словам, в момент прорыва трубы дети переходили дорогу. Пострадавших доставили в ожоговое отделение Московского областного центра охраны материнства и детства. Состояние девочек стабильное.

Ранее по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о халатности. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Минздрава Светлане Стригунковой проконтролировать оказание медицинской помощи детям, а зампреду областного правительства Евгению Хромушину - разобраться в причинах аварии. Все виновные будут наказаны.