РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 ноя. Пешеходам в подмосковном Красногорске напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов в одежде и аксессуарах, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Госавтоинспекция горокруга Красногорск продолжает социальный раунд по безопасности дорожного движения «Засветись!». С помощью тематических листовок инспекторы напоминают пешеходам, что в темное время суток или в условиях недостаточной видимости необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, чтобы быть заметными для водителей транспортных средств», - говорится в сообщении.

Светоотражающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.

«Аксессуар позволяет водителю заметить пешехода на расстоянии от 150 до 300 метров и избежать наезда», - заключается в материале.