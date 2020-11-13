РИАМО - 13 ноя. Около 2,3 тысячи предпринимателей воспользовались антикризисной поддержкой столичной мэрии и оформили каникулы по аренде городской недвижимости на четыре месяца, что позволило бизнесу сэкономить порядка 2,3 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Наибольший объем поддержки уже реализовали предприятия торговли — они получили освобождение от арендных платежей на сумму 282,46 миллиона рублей, на втором месте сфера бытовых услуг — 274,82 миллиона рублей, на третьем — отели, для них общая сумма освобождения от арендных платежей составила 215,47 миллиона рублей», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Арендные каникулы могут получить до 11 тысяч столичных предпринимателей, на оказание помощи город направит порядка 6,5 миллиардов рублей.

Данной мерой поддержки могут воспользоваться предприятия, работающие в сферах культуры и спорта, в выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной сферах, задействованные в организации досуга и социально-воспитательной работы.

Также арендные каникулы доступны для объектов здравоохранения, общественного питания, торговли, туризма, бытовых и гостиничных услуг.