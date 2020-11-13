РИАМО - 13 ноя. В столице построят завод по производству жизненно важных лекарств, власти города объявили конкурс на заключение пятого офсетного контракта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«По условиям, инвестор вложит 1 миллиард рублей в строительство фармацевтического завода, а город будет закупать у него производимые лекарства для медицинских учреждений столицы», - написал Собянин на своей странице «Вконтакте».

Он добавил, что офсетный контракт подразумевает вложение денег инвестора в производство нужного товара взамен на договоренность о долгосрочной закупке.

«Это выгодно, потому что мы получаем новые рабочие места, налоги, снижение закупочной цены», - отметил Собянин.

В будущем Москва собирается заключать такие соглашения в сферах транспортного машиностроения, техники для ЖКХ, IT-оборудования, медицинских изделий и питания.