РИАМО - 13 ноя. В павильоне «Физика» на территории ВДНХ продолжаются реставрационные работы, специалисты возвращают строению его исторический образ 1950-х годов, сейчас там восстановлены настенные росписи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Перед тем, как приступить к реставрации и воссозданию живописи, были составлены подробные схемы-картограммы разрушений и утрат. Работы стартовали в начале этого года, в них были задействованы две команды художников-реставраторов. За основу для реставрации и воссоздания были взяты сохранившиеся фрагменты живописи и архивные фотоматериалы», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Оригинальный живописный декор был обнаружен при демонтаже фанерных фальшстен. Стволы колонн были перетянуты несколькими чеканными поясками из меди, а между ними располагалась роспись, напоминающая природный камень.

Необходимость восстановительных работ была лишь в тех местах, где вбивались гвозди для крепежа фанерных стен. Также в помещении была найдена роспись на плафоне и фризе, обрамляющем сам зал.

В Центральном зале павильона были найдены два из четырех сюжетов авторской живописи. Участки стен оказались украшены росписями в технике гризайль и целиком покрыты трафаретным рисунком. Установлено, что в 1954 году они были частями выставочных стендов.

Сейчас все отреставрированные росписи укрыли защитными материалами, поскольку реставрация самого павильона еще продолжается. Завершение работ по воссозданию исторического облика павильона, а также его реставрация и приспособление под современное использование планируются в следующем году.