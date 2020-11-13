РИАМО - 13 ноя. Московское областное УФАС России выявило нарушения при организации конкурса по отбору управляющей компании в Жуковском, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Комиссия УФАС рассмотрела жалобу на действия администрации Жуковского при организации и проведении конкурса по отбору организации для управления многоквартирными домами.

«Согласно доводам жалобы, администрацией допущены нарушения при утверждении конкурсной комиссии, составлении протокола вскрытия конвертов, рассмотрении заявок претендентов на участие в конкурсе и размещении информации о времени рассмотрения заявок», - говорится в сообщении.

По итогам изучения представленных доказательств комиссия подмосковного УФАС установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации торгов. Нарушения подтвердились в части утверждения конкурсной комиссии и опубликования информации о времени рассмотрения заявок. Поступившая в ведомство жалоба признана обоснованной.