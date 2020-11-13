РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 ноя. В школы в городском округе Мытищи поступили планшетные компьютеры в рамках проекта «Цифровая образовательная среда», сообщила начальник управления образования муниципалитета Наталья Гречаная.

«В городском округе Мытищи продолжается реализация национального проекта «Цифровая образовательная среда», направленного на создание к 2024 году современной и безопасной среды обучения, обеспечивающей высокое качество и доступность образования. Школы №№6, 9, 10, 14, 16, 27, 31, 32 горокруга получили планшетные компьютеры в рамках проекта ЦОС», - написала Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что новое оборудование обеспечит доступность цифровой образовательной инфраструктуры для учащихся, педагогов и сотрудников школы, а также позволит автоматизировать и повысить эффективность организационных процессов.