РИАМО - 13 ноя. В столице после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 4219 пациентов, говорится в сообщении оперштаба Москвы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 358 924», - отмечается в сообщении.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Также их приглашают работать в качестве социальных волонтеров и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

За минувшие сутки в Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом, общее число жертв пандемии составляет 7643 человека.

В настоящее время в Москве зафиксировали 491 542 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

13 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 21 983 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 760 больных. В Москве - 5 974.

- Онлайн‑обучение помогло сдержать рост заболеваемости Covid‑19 среди школьников в Москве. Благодаря принятым мерам удалось предотвратить заболевание 5 тысяч школьников.

- В Москве за минувшие сутки умерло 70 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7643 человека.