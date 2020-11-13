РИАМО - 13 ноя. Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в спортивном клубе единоборств «Варяг» на Ленинградском проспекте в Москве, теперь его могут временно закрыть, сообщил ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин.

«Это, в частности, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха, кроме того, сотрудники бойцовского клуба не проходят ПЦР-обследования. Дезобработка проходит формально, то есть сотрудники клининговой компании не обучены и не имеют средств для приготовления дезрастворов, что говорит об отсутствии контроля со стороны администрации клуба», - сказал Ядыкин.

За данные нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо приостановления деятельности сроком до 90 суток.​