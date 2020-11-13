РИАМО - 13 ноя. В столице началось онлайн-голосование, по итогам которого будет выбрана кличка для виртуального помощника «Московской электронной школы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Виртуальный помощник будет изображен в виде кота. В течение двух недель пользователи соцсетей предлагали варианты имени для него. В числе наиболее популярных оказались Гиглавус, МЭШик, Кот Ученый, Кот Умник, МЭШарик, МЭШонок.

«Именно они и выдвинуты на онлайн-голосование. До 18 часов 27 ноября любой москвич может отдать свой голос за понравившуюся кличку. Вариант, за который проголосует большинство, станет официальным именем онлайн-помощника МЭШ», - говорится в сообщении.

Голосование проходит на портале «Школа большого города». Кличку виртуального кота объявят 30 ноября.

Виртуальный помощник МЭШ будет представлять посетителям портала подборки вебинаров и приложений, также кот покажет интересные новости и поделится советами.