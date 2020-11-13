РИАМО - 13 ноя. Московская усадьба Деда Мороза запускает электронный почтовый ящик для приема писем главному зимнему волшебнику, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году необязательно даже искать специальный почтовый ящик, чтобы опустить туда бумажное письмо — каждый может отправить послание волшебнику не выходя из дома. А Дед Мороз в своей столичной резиденции будет оттачивать свои навыки пользования современными средствами связи», — сказал представитель пресс-службы «Мосгорпарка».

Отправить электронное письмо можно будет с 18 ноября по 15 января. К тексту письма дети и взрослые могут прикрепить рисунки. Ответ от Деда Мороза придет в течение трех дней с электронного адреса: pochta@dedmorozmos.ru.

Также можно отправить волшебнику традиционное бумажное письмо. На конверте необходимо указать адрес получателя: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу. Важно указать обратный адрес и почтовый индекс с именем, чтобы получить ответ, который придет в течение зимы.