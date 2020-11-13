РИАМО – 13 ноя. Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией и отказывающиеся из-за этого носить маски, являются самыми опасными переносчиками патогена, считает заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

«Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий», — сказал Карабиненко изданию «Лента.ру».

Эксперт отметил, что коронавирус остается в верхних дыхательных путях даже после выздоровления.

«Люди, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса. И в первую очередь это дети, это молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает», — заключил Карабиненко.

Ранее в Москве появилась возможность хоронить умерших от коронавируса в закрытых гробах с прозрачными крышками.

Герметичная конструкция позволяет попрощаться с покойным без нарушения санитарных норм.

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Текстовая трансляция

13 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 21 983 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 760 больных. В Москве - 5 974.

- Онлайн‑обучение помогло сдержать рост заболеваемости Covid‑19 среди школьников в Москве. Благодаря принятым мерам удалось предотвратить заболевание 5 тысяч школьников.

- В Москве за минувшие сутки умерло 70 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7643 человека.