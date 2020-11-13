РИАМО - 13 ноя. Переход на дистанционное обучение позволил предотвратить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди столичных учеников средней и старшей школы, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с 4 октября еженедельная заболеваемость коронавирусом в каждой возрастной группе, как и общее число выявленных заболевших в неделю, увеличилась более чем вдвое.

«Так произошло во всех возрастных группах, кроме одной – среди учеников средней и старшей школы заболеваемость осталась на том же уровне, что и в начале октября», - сказала Ракова.

Она добавила, что благодаря принятым мерам удалось предотвратить заболевание 5 тысяч школьников.

«Если бы среди этих учащихся был отмечен такой же рост, как и у людей других возрастов, то сейчас болели бы примерно на 5 тысяч человек больше, а количество заболевших учеников составило бы почти 7 тысяч», - сказала Ракова.

В начале октября все столичные школьники ушли на двухнедельные каникулы. С 19 октября 500 тысяч учеников 6-11 классов продолжили обучение в дистанционном формате. Ученики 1-5 классов вернулись на учебу в школы.

Следующим шагом московских властей стало введение дистанционного обучения для учащихся колледжей и студентов вузов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 21 983 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 760 больных. В Москве - 5 974.

- Онлайн‑обучение помогло сдержать рост заболеваемости Covid‑19 среди школьников в Москве. Благодаря принятым мерам удалось предотвратить заболевание 5 тысяч школьников.

- В Москве за минувшие сутки умерло 70 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7643 человека.