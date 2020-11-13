РИАМО - 13 ноя. За месяц в столичных медучреждениях врачи выписали более 25 тысяч направлений на диагностику с помощью инструмента, работающего на основе искусственного интеллекта, за это же время нейросеть проанализировала данные около 100 тысяч медицинских приемов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Уникальная система поддержки принятия врачебных решений заработала в октябре этого года во всех городских поликлиниках, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению. Сейчас ей пользуются более 3 тысяч врачей. За месяц более 25 тысяч направлений на диагностику выписали в столице при помощи инструмента, работающего на основе искусственного интеллекта», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Искусственный интеллект помогает более точно определять диагноз пациента. Модуль формирует три наиболее вероятных диагноза, специалист может либо выбрать один из них, либо поставить собственный. При этом нейросеть продолжает обучаться в режиме реального времени.

Нейросеть была разработана столичным департаментом здравоохранения совместно с департаментом информационных технологий. В основу ИИ положены клинические протоколы, разработанные столичными специалистами совместно с федеральными экспертами на базе клинических рекомендаций и международных стандартов.