РИАМО - 13 ноя. МЧС разослало жителям Подмосковья СМС-сообщения с предупреждением о тумане и гололедице утром в пятницу.

«ФГБУ «ЦУГМС»: с 03:00 и до 10:00 пятницы в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости до 300-500 метров, местами гололедица. Соблюдайте правила ПДД, будьте осторожны!» - говорится в сообщении.

При неблагоприятных метеоусловиях особую осторожность следует проявлять автомобилистам. Спасатели порекомендовали им не развивать большую скорость, притормаживать на пешеходных переходах. В гололедицу не следует выезжать на летних шинах.