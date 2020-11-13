РИАМО - 13 ноя. Из Москвы и Подмосковья улетели на зимовку практически все летние птицы, сейчас в регионе остались только водоплавающие, которые ждут замерзания водоемов, сообщил РИАМО председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

«Уже практически все улетели, кроме водоплавающих. Водоплавающие птицы остались до замерзания водоемов. Некоторые из них останутся зимовать на Москве-реке, которая практически не замерзает. Там зимуют кряквы, крохали», - сказал Зубакин.

Он добавил, что сейчас в столице и области еще можно встретить зарянок и дроздов. Скоро в регионе появятся пуночки, со снегом могут прилететь белые полярные совы.