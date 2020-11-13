РИАМО - 13 ноя. Пожарные локализовали возгорание в гаражах в 1-м Угрешском проезде в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило в 06:47. Прибывшие на место пожарные зафиксировали возгорание в четырех гаражах на площади 40 квадратных метров.

«В 07:48 возгорание локализовано», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба столичного главка МЧС России сообщила, что сведений о пострадавших в пожаре не поступало.