РИАМО - 13 ноя. По указу мэра Москвы Сергея Собянина все городские учреждения культуры получат гранты для компенсации затрат в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

Гранты получат театры, концертные залы и площадки, кинотеатры, музеи, читальни и различные культурные центры.

«Предусмотрены гранты на компенсацию заработных плат работников учреждений культуры, коммунальные платежи и содержание имущества», — сказал представитель пресс-службы департамента культуры города Москвы.

Администрации столичных театров вправе решить, будут ли они продолжать работу со всеми ограничениями, вызванными пандемией, или закроют учреждение. Финансовая поддержка будет оказана им в любом случае.

Начиная с пятницы все выставки, лекции и мастер-классы в Москве будут проходить только в онлайн-формате. При посещении концертов, спектаклей и киносеансов зрители должны носить маски и перчатки. При этом залы не должны заполняться более чем на 25%.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 НОЯБРЯ

- В Москве за минувшие сутки умерло 70 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7643 человека.