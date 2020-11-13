РИАМО - 13 ноя. Огонь вспыхнул в гаражах в 1-м Угрешском проезде в Москве, на месте работают пожарные, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре по адресу: 1-й Угрешский проезд, 3А, строение 2 поступило в 06:47 пятницы.

«По прибытии подразделений было подтверждено горение в четырех гаражах. Принимаются меры для скорейшей ликвидации пожара», - говорится в сообщении.

Приблизительная площадь пожара составляет 40 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.