РИАМО - 13 ноя. Пожар произошел на первом этаже здания в Леснорядском переулке в Москве, площадь возгорания составила 130 квадратных метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

Спасателям сообщили о возгорании вечером 12 ноября. Пожар вспыхнул по адресу: Леснорядский переулок, 18, строение 7.

«Принятыми мерами в 00:11 (пятницы - ред.) пожар был локализован и в 00:31 ликвидирован», - говорится в сообщении.

Тушением занимались 18 единиц техники и 59 человек. Сведений о пострадавших не поступало.