РИАМО - 13 ноя. Все 18 технопарков, действующие в Москве, теперь объединены на одной онлайн-площадке, проект создан для детей и их родителей, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Ресурс познакомит всех желающих с городской системой дополнительного образования, поможет школьникам подобрать интересную и перспективную сферу для самореализации, а также найти ближайший детский технопарк и записаться на занятия. Сейчас они проводятся онлайн», — сказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

На площадке можно найти огромное число вебинаров. Кроме того, там каждый найдет новости и сможет ознакомиться с анонсами ближайших образовательных и профориентационных программ.

Кроме того, с помощью определенных фильтров можно найти интересующую информацию, исходя из пола, возраста и тематики.

Детские технопарки предназначены для юных горожан от 7 до 18 лет. Ежегодно в них обучаются свыше 150 тысяч детей и подростков.

«Сайт позволит ребятам быстрее найти нужное направление, чтобы развить свои способности и определиться с выбором будущей профессии», — добавил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.