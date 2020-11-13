РИАМО - 13 ноя. За минувшие сутки в Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом, при любых симптомах ОРВИ рекомендуется вызывать врача на дом, говорится в сообщении столичного оперштаба.

Всего в городе скончались 7643 Covid-пациента. Врачи советуют оставаться дома при любых симптомах ОРВИ.

«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

С пятницы в Москве действуют новые ограничения, которые позволят снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией. Так, введен запрет на посещение зрителями массовых развлекательных, досуговых и культурных мероприятий. Кафе, бары, рестораны, клубы и другие развлекательные заведения перестанут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.

Кроме того, в столице введен запрет на проведение временных выставок, экспозиций, а также групповых экскурсий. Закрылись детские лагеря дневного пребывания, детские развлекательные центры, комнаты и уголки в торговых центрах. Кроме того, студенты московских вузов и колледжей перешли на онлайн-обучение.

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Текстовая трансляция

13 НОЯБРЯ

- В Москве за минувшие сутки умерло 70 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе скончались 7643 человека.