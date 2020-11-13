РИАМО – 13 ноя. Для сохранения здоровья детей, обучающихся дома в дистанционном режиме, необходимо выбрать правильный стул и отрегулировать положение столешницы, также для хорошей осанки следует делать перерывы на разминку каждые 40 минут, сообщил РИАМО врач травматолог-ортопед клиники для детей и подростков «СМ-Доктор» Константин Мутюк.

Сейчас в Москве школьники 6-11 классов учатся дистанционно. С пятницы на удаленную работу переходят столичные колледжи и вузы. В Подмосковье с 16 ноября студенты колледжей и вузов будут учиться дистанционно. Такие решения были приняты из-за пандемии коронавируса.

«Неправильное положение ребенка за письменным столом может привести не только к развитию различных заболеваний позвоночника, но и к снижению его когнитивных функций. В результате ребенок может испытывать нарушения памяти, быструю утомляемость и, как следствие, проблемы с успеваемостью в школе», - сказал Константин Мутюк.

Он отметил, что для правильного распределения нагрузки на позвоночный столб нужно выбрать столешницу, которая регулируется по высоте и углу наклона. Для письма правильный наклон столешницы составляет 15 градусов, для рисования — 5 градусов, для чтения — 30 градусов. Также очень важно регулировать стул по высоте и наклону спинки. Спинка должна доходить до угла лопатки. Более того, на стуле должна быть поясничная подушка.

Большую роль играет и расположение источника света, рядом с которым должен находиться стол. Чтобы тень не падала на книги и тетради, для правшей источник света необходимо разместить слева, а для левшей — справа. Это важно для сохранения зрения ребенка.

«Стопы должны быть полностью опущены на пол или располагаться на подставке. Угол в коленных суставах должен быть 90-120 градусов. Угол между бедром и позвоночником также 90-120 градусов. Угол в локтевых суставах должен составлять 90 градусов. Расстояние до столешницы должно быть равно ширине детской ладони», — добавил специалист.

Также важно каждые 30-40 минут делать разминку, а в свободное от учебы время заниматься спортом и гулять на свежем воздухе.

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