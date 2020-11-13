РИАМО - 13 ноя. Жителям Подмосковья необходимо быть внимательными на улице утром в пятницу из-за тумана и гололедицы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды, <...> до 10:00 пятницы местами по Московской области ожидается туман с ухудшением видимости до 300-500 метров, местами гололедица», - говорится в сообщении.

Спасатели призвали водителей не развивать большую скорость, проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, соблюдать дистанцию, в также не выезжать на дорогу на летних шинах.

Неопытным водителям при неблагоприятных метеоусловиях необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля.