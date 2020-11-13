РИАМО - 13 ноя. Переменная облачность без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, воздух может прогреться до плюс 4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Как отметили синоптики, в столичном регионе сохраняется влияние антициклона.

«При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 1-3 градуса, по области - от минус 1 до плюс 4 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет слабым. Атмосферное давление в середине дня составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 70%.

«Погода по температурным показателям близка к норме этих дней ноября, в пределах нормы и содержание кислорода в воздухе», - уточняется в материале.