РИАМО - 12 ноя. Столичный центр «Моя карьера» приглашает представителей некоммерческого сектора поделиться опытом, а также восстановить свое ресурсное состояние на еженедельных встречах в онлайн-формате #ПолезныйзавтракНКО, говорится в сообщении пресс-службы центра.

Каждый вторник участники онлайн-встреч центра «Моя карьера» делятся своими наработками, успехами и методиками работы в некоммерческом секторе и рассказывают о возможностях профессионального развития.

«По четвергам эксперты центра и приглашенные тренеры проводят полезные встречи для саморазвития, восстановления личного ресурса и релаксации, а также помогают справиться с выгоранием и настроиться на позитивный лад», - говорится в сообщении.

Так, 17 ноября руководитель добровольческого движения «Даниловцы» Юрий Белановский расскажет о новой реальности, в которой сегодня предстоит развивать социальное волонтерство. Какие способы взаимодействия волонтеров с подопечными были опробованы разными фондами в онлайн-формате? Что из этого показало свою эффективность, а что требует дополнительной проработки? Каждый сможет поделиться своим опытом и принять участие в обсуждении.

19 ноября тренер центра «Моя карьера», психолог, психодраматерапевт Елена Исай научит эффективным техникам и приемам, которые помогут всегда сохранять энергию и позитивный настрой. Она также расскажет о том, что такое самомотивация и как ее развивать. Участники обсудят основные причины нехватки энергии и способы профилактики эмоционального выгорания и борьбы с ним.

24 ноября бизнес-тренер, основатель лаборатории публичной речи и коммуникации Step2Future Лариса Зорина проведет мастер-класс о том, как упаковать идею в неотразимую историю, которая затронет сердце и ум каждого. Она познакомит участников с простыми и эффективными приемами сторителлинга, чтобы каждый смог использовать эти знания в своей работе.

26 ноября руководитель отдела качества и стандартизации услуг City Sightseeing Russia и профессиональный экскурсовод по Москве Елизавета Блинова поделится с участниками интересными местами, о которых мало, кто знает. Она также расскажет о нюансах составления и планирования маршрута по любимому городу.

Узнать больше и зарегистрироваться на онлайн-встречу можно на сайте https://соцволонтерство.москва/NKO. По всем вопросам можно обращаться по телефону +7 (495) 870-44-44 или на почту nko@mycareer.moscow.