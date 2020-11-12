РИАМО - 12 ноя. При проектировании и реализации архитектурных решений необходимо, чтобы авторы и сами проекты были защищены с помощью комплекса документов, фиксирующих каждый этап проекта, сообщила журналистам первый заместитель председателя Мособлархитектуры, главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.



«Я считаю, что свидетельство АГО (архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства - ред.) - инструмент, который дает возможность защищать авторский замысел того коллектива, который создавал его изначально», - сказала Кузьмина в ходе дискуссии «Создавая будущее. Инструменты влияния на облик городов».



Она отметила, что АГО - это комплекс документов, в котором зафиксированы архитектурные решения объекта капитального строительства. Он поможет зафиксировать все авторские решения и отслеживать реализацию проекта.



Обсуждение АГО проходило в рамках XXVIII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество 2020».