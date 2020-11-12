РИАМО - 12 ноя. На 978 девушек в России приходится 1 тысяча ребят, по данным 2010 года, в стране было 36,3 миллиона молодых людей, говорится в сообщении пресс-службы Мосстата.

Как показала Всесоюзная перепись населения 1939 года, в предвоенное время в Советском Союзе проживало 47,5 миллиона молодых людей, из них 23,2 миллиона юношей и 24,3 миллиона девушек. То есть девушек уже тогда, по статистике, было чуть больше. Следующая же перепись состоялась лишь 20 лет спустя и рассказала о том, как восстанавливались демографические показатели после ВОВ в общем и по молодежи в частности.

«Несмотря ни на что, в СССР по итогам первой послевоенной переписи (1959 год, спустя 14 лет после войны) переписчики насчитали 53,1 миллиона молодых людей, из них 26,4 миллиона юношей и 26,8 миллиона девушек», — говорится в сообщении.

На момент проведения обеих переписей молодыми людьми считались все жители Советского Союза с 14 до 28 лет, причем последняя рубежная цифра была привязана к окончанию комсомольского возраста.

В современной же России возрастные рамки сдвинулись. На данный момент у нас действуют официальные Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года, по которым «молодежь — группа, включающая лиц в возрасте от 14 до 30 лет».

При этом верхняя возрастная граница уже ни к чему не привязана в отличие от нижней: с 14 лет начинается уголовная ответственность, а в СССР с 1935 года уголовная ответственность наступала с 12 лет.

Перепись населения 2010 года показала, что молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в стране было 36,3 миллиона человек: 18,4 миллиона юношей и 17,9 миллиона девушек. В среднем на 1 тысячу юношей в РФ получилось 978 девушек, при этом в общем по стране на 1 тысячу мужчин приходилось 1163 женщины.

При этом в 2020 году в Совете Федерации РФ предложили расширить возрастные рамки для молодых людей с 14 до 35 лет. Анонсированный чиновниками пакет законопроектов о молодежной политике пока находится в процессе обсуждения.

Данное решение имеет под собой понятную логику: за прошедшие десятилетия с момента окончания ВОВ продолжительность жизни во всем мире увеличилась и продолжает расти, многие страны оптимизировали пенсионный возраст, соответственно, будет правильно сделать то же самое относительно молодых людей.

Сколько же молодежи живет в России сейчас, сколько юношей и девушек, как изменились их интересы и подход к созданию семьи и рождению детей, станет известно после обработки данных новой Всероссийской переписи населения. Она уже началась на отдаленных и труднодоступных территориях нашей страны, основной же этап пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.