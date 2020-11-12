РИАМО - 12 ноя. В Подмосковье выросло количество мошеннических схем с использованием роботов, которые способны подделывать любые голоса для обмана клиентов банков, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Вместо отправки фишингового сообщения по электронной почте или в мессенджере от имени службы безопасности банка, все чаще мошенники стали делать обзвон с помощью программного обеспечения и IP-телефонии.

«Робот может запрашивать обратный звонок и соединять со «специалистом мошенником», далее при общении с клиентом используются методы «социальной инженерии», то есть применяются стандартные схемы. Меняется только «наживка» — робот», — говорится в сообщении.

Также встречаются комбинированные атаки, когда мошенник предлагает назвать одноразовые коды роботу и четко предупреждает клиента не сообщать коды мошеннику. Преимущество использования данного метода заключается в том, что общение с роботом может вызывать доверие у клиента, тем более, если клиент позвонил сам, вероятность передачи персональных данных и данных своей банковской карты возрастает.

«Если вам позвонили и представились сотрудниками банка, предлагая какие-то услуги, лучше не называть данные своей банковской карты и пароли из СМС-сообщений. Закончите разговор и позвоните на горячую линию вашего банка, уточните про озвученную услугу и про совершенный звонок», — отметил заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Сотрудник банка может проверить телефонный номер и если он не принадлежит банку, операторы передают номер в службу безопасности для дальнейшей блокировки.