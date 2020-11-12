РИАМО - 12 ноя. Уголовное дело возбуждено по факту халатности, в результате которой произошел прорыв теплотрассы и четверо детей получили ожоги, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Прорыв теплотрассы случился в четверг у дома 14 по улице Томилинской в Дзержинском. Из-за прорыва трубы с горячей водой образовалось паровое облако и сильные потоки воды высокой температуры хлынули из колодцев.

«В этот момент в месте прорыва находились четыре девочки, которые были задеты потоком воды, и им причинены термические ожоги нижних конечностей 1, 2, 3 степени. Дети были госпитализированы», - говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы.