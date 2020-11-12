РИАМО - 12 ноя. Проект «Активный гражданин» сотрудничает с добровольческим поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт», пользователи проекта могут помочь искать пропавших людей, за время сотрудничества было разослано 313 ориентировок, говорится в сообщении пресс-службы комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Сотрудничество «Активного гражданина» и отряда «Лиза Алерт» длится с 2014 года.

«В «Активном гражданине» зарегистрировано 4,5 миллиона пользователей. Те из них, кто живет или работает в зоне поиска пропавшего человека, получают информацию о нем. Это расширяет возможности волонтеров, а значит, может помочь спасти чью-то жизнь. За все время таким образом было разослано 313 ориентировок», – сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Только в этом году пользователям проекта было направлено 67 ориентировок. Всего с начала этого года в отряд «Лиза Алерт» поступило 2,3 тысячи заявок на поиск людей в Москве, более 2 тысяч человек удалось найти. Для этого были задействованы различные ресурсы, включая «Активный гражданин».

«Для нашего отряда важна каждая возможность размещения ориентировок на пропавших людей. С января 2020 года в отряд «Лиза Алерт» поступило 2323 заявки на поиск людей в Москве, 2035 человек было найдено. Время и оперативность реагирования играют огромную роль – чем быстрее и масштабнее информационная поддержка и взаимодействие со службами и ресурсами города, тем больше шансов найти пропавшего ребенка или взрослого живым и невредимым», - отметил координатор отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов.

Он подчеркнул, что сотрудничество с «Активным гражданином» не только способствует поиску людей, но и позволяет рассказать о деятельности отряда «Лиза Алерт», обратить на нее внимание москвичей, привлечь новых добровольцев в отряд.