РИАМО - 12 ноя. Экспортные контракты на 8,5 миллиона долларов на поставку пищевых ингредиентов заключило подмосковное предприятие через международную электронную торговую площадку, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Компанию разместили на площадке при содействии фонда поддержки ВЭД Московской области. По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, областной фонд поддержки ВЭД помог предприятию «Союзснаб» разместить информацию о своей продукции на Alibaba.

«За счет этого компания нашла контрагентов за рубежом и заключила экспортные контракты с предприятиями их Туркменистана и КНР на 1,5 и 7 миллионов долларов соответственно», - рассказала Зиновьева.

Она добавила, что отгрузку товаров по контрактам осуществили в конце октября.

Контракты заключила компания «Союзснаб-экспорт», входящая в группу компаний «СОЮЗСНАБ». Это крупнейший российский холдинг на рынке поставок и производства пищевых ингредиентов для предприятий России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Одно из производственных отделений компании находится в подмосковном Красногорске.