РИАМО - 12 ноя. Сумма отсрочки по оплате за аренду имущества, предоставленной подмосковным арендаторам правительством Московской области и администрациями городских округов Подмосковья, достигла 320,4 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

За отсрочкой по оплате аренды за землю и имущество обратились арендаторы более чем по 700 договорам аренды в 53 городских округах Подмосковья.

«Сумма отсрочки достигла 320,4 миллиона рублей, из которых 104,1 миллиона рублей отсрочили арендаторы муниципального имущества и земли, 200,5 миллиона рублей - арендаторы государственной неразграниченной земли, а 15,8 миллиона рублей - арендаторы областной недвижимости», - сказала министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

Сейчас количество обращений значительно уменьшилось по сравнению с началом пандемии.

«Возможно, арендаторы думают, что срок приема заявок на предоставление меры уже завершился. Это не так, отсрочка может быть оформлена и сейчас. При подаче заявления в адрес арендодателя сегодня пострадавшему бизнесу предоставят меру на установленный период с 1 марта по 1 октября», - отметила Адигамова.

Так, наибольшее количество договоров на отсрочку арендных платежей оформили в Орехово-Зуевском городском округе, где меру поддержки предоставили по 73 договорам аренды, в Люберцах – по 68 договорам, в Ступине – по 49, в Одинцовском – по 43, в Дмитровском – по 36 договорам, в Домодедове – по 32 договорам, в Коломне, Мытищах и Красногорске отсрочку предоставили более чем по 20 договорам, а в Подольске – по 19 договорам.

По суммам отсроченных платежей лидируют городские округа: Люберцы, где отсрочка превысила 29,7 миллиона рублей, Щелково – 29,3 миллиона рублей, Орехово-Зуевский – 29,2 миллиона рублей, Одинцовский – 28,7 миллиона рублей, Химки - 25,2 миллиона рублей, Балашиха – 23,9 миллиона рублей, Электросталь – 18,3 миллиона рублей, Ступино – 11,2 миллиона рублей, Жуковский и Подольск – 10,3 миллиона рублей.

Арендаторы могут оформить 100% отсрочку по оплате аренды за имущество на период с 1 марта по 1 октября 2020 года. Погасить ее можно равными частями в 2021 – 2022 годах. Подать заявление на предоставление данной меры поддержки можно через портал РПГУ.

Возможность отсрочить арендные платежи предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из пострадавших отраслей предпринимательства и торговли, указанных в перечне отраслей, утвержденных правительством РФ и постановлением правительства Московской области. Мера доступна не только по основному виду деятельности компании, но также тем, кто фактически использует имущество по дополнительному виду деятельности. Мера распространяется также на все коды ОКВЭД 2, входящие в классы и подкласс группировки кодов (группы, подгруппы, виды) ОКВЭД 2, указанные в перечне пострадавших отраслей экономики.