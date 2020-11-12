РИАМО - 12 ноя. Пятый этап викторины «Россия: люди, цифры, факты» с денежными призами пройдет до 13 ноября, участники будут состязаться и расширять кругозор, отвечая на увлекательные вопросы, говорится в сообщении пресс-службы Мосстата.

Принять участие в финальном этапе викторины еще не поздно, сделать это может каждый желающий. Для этого нужно создать личный профиль на сайте Всероссийской переписи населения, а затем перейти к выполнению самих заданий по ссылке.

«В пятой сессии, как и в четырех предыдущих, будет три призовых места. Чтобы стать обладателем заветного приза, важно правильнее и быстрее остальных ответить на 25 подготовленных экспертами вопросов. Побеждают те, кто дает максимальное число правильных ответов за минимальное время», — говорится в сообщении.

Верные ответы появятся на сайте викторины по завершении пятой сессии в виде экспертных видеоответов и в текстовом формате. Список победителей будет размещен и на сайте, и в соцсетях Всероссийской переписи населения. Прием ответов на вопросы викторины прекратится 13 ноября в 11:00.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг.