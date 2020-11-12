РИАМО - 12 ноя. Свыше 500 минимаркетов, сетевых и частных магазинов, а также торговых центров открылись в Подмосковье с начала 2020 года, несмотря на пандемию, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Постоянный рост торговых площадей в Московской области еще раз подчеркивает высокую инвестиционную привлекательность региона. С начала года, несмотря на пандемию, в Подмосковье открылся 541 торговый объект, что позволило создать почти 3,3 тысячи рабочих мест», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По его словам, наибольшее число торговых объектов открыли в Ленинском округе, Одинцове, Богородском округе, Долгопрудном, Бронницах, Истре и Электростали.