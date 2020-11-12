РИАМО - 12 ноя. В столице возбудили уголовное дело о хищении средств в Московском метрополитене при выполнении капитального ремонта тяговых электродвигателей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Дело возбуждено по нашему заявлению по результатам ведомственной проверки», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что Следственный комитет РФ выявил многомиллионное хищение при ремонте двигателей в столичной подземке. Всего было похищено более 48 миллионов рублей.