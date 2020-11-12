РИАМО - 12 ноя. ГБУ МО «Единый миграционный центр Московской области» продолжает активную работу по привлечению медицинского персонала среди иностранных специалистов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«Данные меры стали необходимыми в период, когда система здравоохранения региона испытывает сильную нагрузку из-за увеличения случаев заболевания коронавирусом», — сказал заместитель председателя правительства Московской области – руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

Сотрудники Единого миграционного центра обзванивают всех иностранных граждан из базы данных с медицинским образованием или опытом работы в медучреждениях.

«На сегодняшний день 14 иностранных специалистов уже трудятся в больницах Подмосковья. Мы продолжаем работу по поиску врачей, а также санитаров и волонтеров, которым не требуется специального образования. Сейчас важна любая помощь!» — отметила директор ГБУ МО «Единый миграционный центр Московской области» Татьяна Куприна.

Врачи, медсестры и санитары из числа откликнувшихся иностранцев были направлены для помощи медицинскому персоналу в Мытищи, Люберцы, Химки, Подольск и Раменский округ.

Иностранным гражданам со специальным медицинским образованием, готовых оформиться в медицинские учреждения Московской области для работы с Сovid-19, Единый миграционный центр оказывает содействие на особых условиях и в ускоренном порядке в подготовке документов для получения патентов.

Со всей необходимой информацией по трудоустройству можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Московской области (mz.mosreg.ru) или на сайте Единого миграционного центра Московской области (emcmo.mosreg.ru). По вопросам оформления документов можно обратиться в Единый миграционный центр Московской области по телефону: +7 (499) 673-4261.

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Текстовая трансляция

12 НОЯБРЯ

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