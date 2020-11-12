РИАМО - 12 ноя. За все время работы в КТ-центрах столицы провели свыше 300 тысяч КТ-исследований, в настоящее время в столице функционирует 22 таких центра, сообщает московский оперштаб.

Благодаря организации амбулаторных КТ-центров город смог обеспечить быструю и доступную диагностику пациентов с подозрением на Covid-19. Высокое качество исследований позволили на раннем этапе выявлять заболевание, вовремя назначать соответствующее лечение и избежать тяжелых случаев.

«В Москве амбулаторные КТ-центры были созданы еще в апреле на базе зданий городских поликлиник, имеющих кабинеты компьютерной томографии. Они работают в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.

КТ-исследование при диагностике новой коронавирусной инфекции позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение или госпитализировать пациента.

Кроме того, именно такой способ помогает показать достаточно точный результат. Результат исследования готов через 15 минут.

Кроме того, помимо консультации врача-терапевта и компьютерной томографии, в центрах проводят дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрия, ЭКГ, а также выдают бесплатные лекарства.