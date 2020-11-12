РИАМО - 12 ноя. За все время работы в КТ-центрах столицы провели свыше 300 тысяч КТ-исследований, в настоящее время в столице функционирует 22 таких центра, сообщает московский оперштаб.
Благодаря организации амбулаторных КТ-центров город смог обеспечить быструю и доступную диагностику пациентов с подозрением на Covid-19. Высокое качество исследований позволили на раннем этапе выявлять заболевание, вовремя назначать соответствующее лечение и избежать тяжелых случаев.
КТ-исследование при диагностике новой коронавирусной инфекции позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение или госпитализировать пациента.
Кроме того, именно такой способ помогает показать достаточно точный результат. Результат исследования готов через 15 минут.
Кроме того, помимо консультации врача-терапевта и компьютерной томографии, в центрах проводят дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрия, ЭКГ, а также выдают бесплатные лекарства.
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