РИАМО - 12 ноя. В воскресенье в Москве прогнозируют выпадение небольшого количества снега, но снежный покров пока не ляжет, сообщает РИА Новости.
«Не сказать, что будет прямо снег, но в воскресенье могут упасть отдельные снежинки местами. Никакого снежного покрова, соответственно, тоже не образуется», — сказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Также в начале следующей неделе в столице прогнозируют похолодание.
Ранее столичным водителям посоветовали сменить летнюю резину на зимнюю.
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