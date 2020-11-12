РИАМО - 12 ноя. За девять месяцев текущего года на территории Подмосковья открыто около 100 точек общественного питания, прирост посадочных мест составил более 3,3 тысячи единиц, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Он добавил, что за последние несколько лет реализации государственной программы «Предпринимательство Подмосковья» обеспеченность населения услугами общественного питания стабильно увеличивается.
По итогам девяти месяцев обеспеченность населения предприятиями общественного питания составила 40,6 посадочных мест на тысячу человек.
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