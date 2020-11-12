РИАМО - 12 ноя. За девять месяцев текущего года на территории Подмосковья открыто около 100 точек общественного питания, прирост посадочных мест составил более 3,3 тысячи единиц, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Это говорит о том, что инвестиционный климат Московской области привлекательный и стабильный. Несмотря на пандемию короновируса, в регионе активно развивается сфера общественного питания. Каждое новое открытое предприятие — это инвестиции в объеме минимум 1 миллион рублей и от пяти новых рабочих мест», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он добавил, что за последние несколько лет реализации государственной программы «Предпринимательство Подмосковья» обеспеченность населения услугами общественного питания стабильно увеличивается.

По итогам девяти месяцев обеспеченность населения предприятиями общественного питания составила 40,6 посадочных мест на тысячу человек.