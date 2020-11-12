РИАМО - 12 ноя. В первый день блокировки социальных карт пассажиропоток в общественном транспорте Подмосковья снизился на 11%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С 11 ноября в регионе временно заблокированы социальные карты, дающие право льготного проезда в общественном транспорте жителям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями.
При этом пассажиропоток в автобусах «Мострансавто» снизился на 18% в первый день ограничений. Самое большое сокращение зафиксировано в сегменте льготных перевозок по социальным картам жителей Подмосковья — число поездок уменьшилось на 41%.
Согласно постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, с 11 по 29 ноября для проезда в общественном транспорте временно заблокированы социальные карты граждан 65+ и граждан с хроническими заболеваниями. Этим категориям граждан рекомендовано оставаться дома.
При поездках в общественном транспорте пассажирам необходимо пользоваться масками.
В регионе продолжается ежедневная дезинфекция подвижного состава, а также обработка помещений и прилегающих территорий 44 автовокзалов и автостанций предприятия.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии