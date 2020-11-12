РИАМО - 12 ноя. В первый день блокировки социальных карт пассажиропоток в общественном транспорте Подмосковья снизился на 11%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 11 ноября в регионе временно заблокированы социальные карты, дающие право льготного проезда в общественном транспорте жителям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями.

«С начала действия новых ограничений, введенных в связи с пандемией, пассажиропоток на автобусных маршрутах Московской области снизился на 11% по сравнению со вторником, 10 ноября», — говорится в сообщении.

При этом пассажиропоток в автобусах «Мострансавто» снизился на 18% в первый день ограничений. Самое большое сокращение зафиксировано в сегменте льготных перевозок по социальным картам жителей Подмосковья — число поездок уменьшилось на 41%.

Согласно постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, с 11 по 29 ноября для проезда в общественном транспорте временно заблокированы социальные карты граждан 65+ и граждан с хроническими заболеваниями. Этим категориям граждан рекомендовано оставаться дома.

При поездках в общественном транспорте пассажирам необходимо пользоваться масками.

В регионе продолжается ежедневная дезинфекция подвижного состава, а также обработка помещений и прилегающих территорий 44 автовокзалов и автостанций предприятия.

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